Calabria: "Milan società stabile e forte, non ci fa mancare nulla. Ibrahimovic? Migliora tutti noi"

vedi letture

Davide Calabria ha trovato il suo posto al Milan. Sempre titolare sulla fascia destra, non è stato convocato per gli Europei, per questo dovrà spingere ancora di più in rossonero. Il terzino classe '96 ne ha parlato a SportWeek: "I complimenti di uno come Maldini o di altri rappresentanti del club mi hanno fatto piacere. Mi hanno consigliato di pensare un po’ più “egoisticamente”, di credere nei miei mezzi e sfruttarli. All’inizio ero fin troppo umile. Nel calcio devi essere aggressivo e forte mentalmente. Prima lo capisci, prima ottieni risultati".

Società stabile. Cresciuto nel Milan di Berlusconi, Calabria ha visto avvicendarsi diverse dirigenze, fino a quella attuale: "Differenze? Lo capisci quando c’è dietro una società stabile. E inevitabilmente ne risenti quando manca: è più difficile isolarsi per cercare di dare il meglio. Ma in questi anni il Milan non ci ha fatto mancare niente. Anche nei momenti negativi è stata una società forte, da tutti i punti di vista".

Elogi a Ibra. Infine un elogio a Zlatan Ibrahimovic, l'uomo fondamentale per la qualificazione in Champions League secondo Calabria: "Ha spinto me e gli altri a dare il massimo, da quando c’è lui siamo migliorati tanto. Sono davvero contento che Ibra sia dei nostri. La cosa che più mi ha sorpreso di lui è la voglia di non perdere mai: per lui c’è solo la vittoria. E basta".