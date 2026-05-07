Calafiori, Marin, Grifo e Luiz Felipe: c'è almeno un italiano in ogni finale europea

Riccardo Calafiori e Renato Marin saranno i due calciatori italiani che si contenderanno la Champions League nella finale di Budapest il prossimo 30 maggio a partire dalle 18. Il difensore dell'Arsenal e il terzo portiere del PSG sono i nostri rappresentanti nel torneo per club più importante in Europa. Solo il tempo ci dirà se saranno gli inglesi o i francesi a prevalere.

In Europa League invece l'unico italiano sarà Vincenzo Grifo, che ha trascinato il suo Friburgo con prestazioni di assoluto livello all'ultimo atto che si giocherà il 20 maggio dalle 21 a Istanbul. I tedeschi se la vedranno contro l'Aston Villa, grande favorito anche in virtù del fatto che è allenato da Emery, specialista della competizione con 4 trionfi.

Infine c'è la Conference League con Luiz Felipe che è il pilastro della difesa del Rayo Vallecano, vera e propria sorpresa. Anche in questo caso gli spagnoli, così come il Friburgo, partiranno da sfavoriti contro il Crystal Palace: l'Inghilterra potrebbe anche potenzialmente fare un clamoroso tre su tre, che non avrebbe precedenti, visto che la Conference è stata istituita davvero pochi anni fa.