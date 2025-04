Calhanoglu risponde ad Abraham: Milan-Inter 1-1, tutto rimandato al ritorno

vedi letture

Milan-Inter finisce 1-1: Calhanoglu risponde ad Abraham.

Chissà se Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco prossimo avversario dell’Inter in Champions League, si sarà divertito. Il derby della Madonnina, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, finisce 1-1 tra i nerazzurri e il Milan: dopo un primo tempo di studio, al vantaggio di Abraham in apertura di ripresa risponde il più classico gol dell’ex, quello di Calhanoglu. Il risultato rispecchia l’equilibrio sostanziale in campo: Sergio Conceiçao non può accedere il sigaro, mentre Simone Inzaghi rimanda la vittoria nel derby, che in questa stagione gli manca. Appuntamento al 23 aprile, un giorno dopo la ricorrenza della seconda stella nerazzurra, per il ritorno e il verdetto sulla finale di Roma.

Il live TMW di Milan-Inter

Zero a zero all’intervallo. Il primo tempo è un’infinita fase di studio che non porta gol. Correa inaugura la statistica legata ai tiri in porta, Maignan controlla facile. Il Milan ci prova e si affida ai soliti noti, ma è l’Inter a rendersi pericolosa con De Vrij: mura Abraham. Quando si accende, Leao fa paura ai nerazzurri: serve una gran parata di Martinez, poi protagonista anche di una coraggiosa uscita quasi al limite dell’area su Abraham, per dire no al portoghese al 25’. Finale Inter: Calhanoglu da fuori e Frattesi da due passi impegnano il portiere rossonero, l’equilibrio regge.

Abraham e Calhanoglu firmano l’1-1. La ripresa è tutt’altra storia, la partita si sblocca subito. Ci pensa Abraham, che riceve un po’ da Fofana e un po’ da Thuram: destro alle spalle di Martinez. Inzaghi dà il via alla girandola dei cambi, l’Inter si arrabbia e questo produce risultati: il pari lo firma Calhanoglu, un bel tiro da fuori con la complicità di Maignan. Il francese si riscatta murando Zalewski dopo un liscio di Walker. I cambi proseguono, le squadre sono stanche e nasce la fase più divertente della serata, con frequenti cambi di gioco e occasioni che non portano però a una nuova rete.