Camavinga al Real solo se resta Zidane. Altrimenti ci sono tre big ma per l'Italia è troppo caro

C'è inevitabilmente mezza Europa sulle tracce di Eduardo Camavinga, star della Francia Under 21 impegnato proprio oggi nella gara contro l'Islanda valevole per la terza giornata della fase a gironi, e riferimento della mediana del Rennes. Del suo futuro ne parla anche oggi AS, quotidiano iberico con sede a Madrid, spiegando che il giocatore avrebbe dei dubbi sul trasferimento al Real: questi sono legati alla permanenza o meno di Zinedine Zidane. Se Zizou dovesse restare ai Blancos, Camavinga non avrebbe perplessità su dove andare a giocare. Altrimenti il diciottenne potrebbe scegliere un'altra strada, al momento al bivio tra Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain. Nessuna italiana, però: il cartellino di Camavinga è diventato troppo oneroso per Juventus, Inter o Milan.