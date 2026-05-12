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Caos Roma-Lazio, Abodi: "Brutto andare davanti al giudice, ci si poteva pensare prima"

Caos Roma-Lazio, Abodi: "Brutto andare davanti al giudice, ci si poteva pensare prima"TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 15:51Serie A
Simone Bernabei

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha detto la sua sulla querelle riguardante il derby fra Roma e Lazio. La partita era stata calendarizzata per domenica alle 12.30, ma per evitare sovrapposizioni con gli Internazionali di tennis in programma al Foro Italico il Prefetto di Roma ha scelto per lo spostamento a lunedì sera alle 20.45, con la Lega Serie A che ha presentato ricorso al Tar. Una situazione intricata che non ha ancora avuto la parola fine insomma. Queste le parole di Abodi in merito a margine della conferenza stampa di Sport e Salute proprio al Foro Italico:

"Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obiettivo e l'esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. E' brutto per l'opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice", riporta Sky Sport.

Il Ministro per lo Sport quindi prosegue: "Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità, purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis".

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