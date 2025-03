Capello: "Leao? Se avesse continuità forse non sarebbe in questo Milan"

Tramite le pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del prossimo derby di Coppa Italia fra Inter e Milan:

Si aspetta una sorpresa?

"Sulla carta viene difficile crederlo, dopo aver visto il primo tempo dell’Inter con l’Udinese e il primo tempo del Milan a Napoli. Ecco, se le due squadre dovessero ripetere i 45’ visti ieri fatico a pensare che ci sia una partita. Ma torniamo al solito discorso, i derby sono gare a sé. E anche negli ultimi tre precedenti i rossoneri si presentavano in momenti particolari e largamente sfavoriti".

Facile credere che sia più importante per il Milan che per l’Inter.

"È così. I nerazzurri sono in corsa su tre fronti, con Champions e scudetto come obiettivi primari. Il campionato del Milan, invece, è praticamente finito con il ko di Napoli. Per Conceiçao e i suoi ci si può quasi spingere a dire che la Coppa Italia è ormai l’unica via per centrare la qualificazione in Europa. E non vedere il Milan giocare una competizione internazionale l’anno prossimo farebbe molto male".

Quindi un pensiero sull'ingresso in campo positivo di Leao contro il Napoli.

"Indubbiamente. Leao ha qualcosa in più, poi certo gli manca sempre la continuità. Ma se l’avesse forse non sarebbe in questo Milan…".