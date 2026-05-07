Carnevali: "A Reggiani abbiamo dato tutto, poi a 16 anni 'grazie e arrivederci'. Sono queste le sconfitte"
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Il 'ratto' di Luca Reggiani continua a far discutere e l'amministratore delegato del Sassuolo in una intervista a The Athletic ne ha parlato: "Ha giocato con noi dai 7 ai 16 anni. Poi è andato in un club straniero. Il Dortmund ce lo ha portato via senza che noi potessimo fare niente, poi ha esordito in Champions League e segnato pure il suo primo gol. Queste sono le vere sconfitte, non quelle che puoi subire la domenica.
Abbiamo dato tutto al ragazzo: strutture, allenatore, fisioterapisti, nutrizionisti, psicologo. Poi compi 16 anni ed è 'grazie e arrivederci' perché c'è un club che ti propone un contratto milionario".
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