Focus TMW Il Borussia Dortmund lancia i giovani? In realtà pesca in Italia con Mane, Reggiani e Inacio

Il Borussia Dortmund ha cambiato la propria storia tra il 2005 e il 2008. Quando il rischio fallimento era concreto, ma c'è stata una rivoluzione totale da parte di Jurgen Klopp, spinta anche dal fortunato muro giallo, abituato a sostenere in massa. Tantissimi giovani, con parecchi che arrivavano dal settore giovanile come Kevin Grosskreutz oppure Mario Gotze, Marcel Schmelzer o Marco Reus. Uno scheletro che ha portato il Borussia a diventare la seconda forza economica tedesca dietro il Bayern Monaco.

Il valore

Ora la situazione è cambiata, tanto che c'è l'idea di creare una squadra differente, non basata sui tedeschi bensì sul mercato globale, inserendo poi qualche giovane interessante. Così i cinque giovani che sono attualmente in rosa non vanno sopra i 15 milioni di euro. Più o meno come succede a diverse squadre italiane.

Pescare in Italia

La differenza è che il Borussia Dortmund ha la nomea di lanciare i giovani senza particolari problemi. Così la spesa è stata fatta nel Belpaese, con tre giocatori su cinque. Luca Reggiani e Filippo Mane giocano nelle nazionale giovanili e possono essere la prossima difesa gallonerà, mentre Samuele Inacio, classe 2009, ha esordito già in campionato.

Portieri: Silas Ostrzinski

Difensori: Luca Reggiani, Filippo Mane, Almugera Kabar

Centrocampisti: -

Attaccanti: Samuele Inacio

Esordienti: -