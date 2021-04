Caso Gasperini: nessun commento dall'Atalanta. Si parlerà solo in udienza

vedi letture

L'Atalanta, saputo del deferimento con richiesta di 20 giorni di squalifica il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in seguito alla violazione dell'art.3 comma 3 del codice, non ha assunto posizioni ufficiali circa il rischio di squalifica che potrebbe costare al mister piemontese tutto il finale di stagione, compreso l'atto finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il club orobico ha fatto sapere solo che la posizione del club verrà esposta in udienza, e non prima.