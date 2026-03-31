TMW Caso Lukaku, sarà addio? Ecco il valore a bilancio per il Napoli. Ma il nodo è l'ingaggio

Non è soltanto una questione tecnica o disciplinare: il caso Romelu Lukaku assume anche contorni economici sempre più rilevanti per il Napoli. Ma a far rumore, nelle ultime ore, è soprattutto la presa di posizione ufficiale del club, che lascia aperti scenari drastici. La società azzurra ha infatti diffuso una nota chiara e perentoria: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.



Un passaggio che non esclude, di fatto, l’ipotesi di una possibile esclusione dalla rosa e quindi dell'addio a fine stagione. Una linea dura che si intreccia con le valutazioni finanziarie: Lukaku, acquistato per 30 milioni dal Chelsea e legato da un triennale fino al 2027, ha oggi un valore residuo a bilancio di circa 6 milioni, essendo già stato ammortizzato per l’80%. Questo significa che una cessione sopra tale cifra genererebbe plusvalenza.

Il vero nodo resta l’ingaggio lordo, stimato tra i 16 e i 17 milioni fino al 2027, un peso importante per i conti del club anche alla luce dei parametri federali sui costi del lavoro allargato. Lukaku costa circa 8 milioni lordi a stagione al Napoli per quanto riguarda l'ingaggio. Tanto, forse troppo dopo l'acquisto e l'esplosione di Rasmus Hojlund, il vero titolare al centro dell'attacco di Antonio Conte. Le possibilità di una permanenza, dunque, sono ridotte al lumicino. Ma chi si accollerà uno stipendio così importante?