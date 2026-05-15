Garcia su Lukaku: "È guarito ma è in ritardo di condizione. Ecco perché ho escluso Openda"

Romelu Lukaku vede la luce in fondo al tunnel dopo le settimane complicate vissute in casa Napoli. L’attaccante belga è stato infatti inserito nella lista dei convocati del Belgio per il Mondiale 2026, insieme al compagno di squadra Kevin De Bruyne. Nei giorni scorsi il centravanti era rientrato in patria, in accordo con il club azzurro, per proseguire il proprio percorso di recupero nel centro federale di Tubize.

Dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei Red Devils, il ct Rudi Garcia ha aggiornato sulle condizioni dell’ex Inter: “È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo”.

Il commissario tecnico ha poi spiegato che Lukaku sta già lavorando a Tubize per accelerare il recupero: “Si sta già allenando qui per tornare al meglio. La nostra missione è aiutarlo a ritrovare la miglior condizione”. Garcia ha infine motivato anche l’esclusione di Openda, chiarendo che il Belgio non poteva permettersi di portare in torneo “due attaccanti fuori ritmo”.