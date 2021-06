Caso SuperLega, la UEFA prende tempo: la sentenza su Juve, Real e Barça dopo gli Europei

Arrivano ulteriori indiscrezioni sul caso SuperLega. Come riporta il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter, la Disciplinare UEFA dovrebbe infatti posticipare almeno fino a dopo gli Europei la sentenza su Juventus, Real Madrid e Barcellona, inizialmente attesa per questa settimana, prendendo così altro tempo per capire come gestire la diffida del Ministero della Giustizia svizzero all'emettere sanzioni verso i tre club dissidenti.