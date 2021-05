Cassano sul 1° Scudetto di Conte alla Juve: "Era del mio Milan. Bianconeri vinsero senza volerlo"

Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così la marcia Scudetto dei nerazzurri: "Ci sono grandi demeriti da parte della Juventus e anche del Milan in questo Scudetto a tinte nerazzurre. Il grande merito dell'Inter è stato mantenere la continuità, la svolta per me è arrivata con Eriksen titolare in Inter-Lazio: è lui per me l'uomo simbolo di questo titolo".

Fantantonio è poi stato interpellato anche sul paragone tra il primo Scudetto della Juve di Conte e questo dell'Inter: "Se proprio vogliamo dirlo, quello era uno Scudetto mio, del Milan. Conte alla Juve ha vinto uno Scudetto non volendolo, con Pirlo che fece giocare meglio tutti".