Castan: "Roma, con Pellegrini la fascia è in buone mani. L'Inter ha fatto bene a prendere Dzeko"

L'ex difensore della Roma Leandro Castan ha parlato a L'Interista in vista del match di questa sera fra i giallorossi e l'Inter in Coppa Italia: "La Roma la seguo, anche se non è possibile farlo con continuità. Non sono uno che sta sempre davanti la tv a guardare le partite. Ma quando sono a casa e gioca la Roma trovo il tempo di guardarla. Quel che posso dire è che ora manca un po' di identità. Quando si perdono giocatori che hanno attaccamento alla maglia si perde questo elemento. La società è cambiata, ora c'è un grande allenatore. La tifoseria merita di più, sono sicuro che fra poco arriverà la gioia e la Roma tornerà ad essere forte. La fascia di capitano a Pellegrini? Lorenzo lo conosco da quando era bambino, da quando veniva ad allenarsi con noi dalla Primavera. Quando lo vedo capitano capisco di essere vecchio (ride, n.d.r.). Mi piace vederlo con la fascia, sa bene cos'è la Roma. E' una grande responsabilità, ma lui è un ragazzo perbene, questa fascia è molto pesante ma è in buone mani. Dzeko? L'Inter ha fatto benissimo. A me dispiace da ex romanista che tifa per i giallorossi. Non so cosa sia successo, non posso parlarne. Qualunque squadra punti su di lui fa sicuramente bene a farlo, perché è fortissimo".