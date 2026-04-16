Castolo, Minanda, Ximelez. La storica Master League di PES diventa un manga

Castolo, Minanda, Ximelez. Se anche voi siete cresciuti a pane e PlayStation, questi nomi occupano senza dubbio un posto speciale nella memoria. Sono solo alcuni dei protagonisti della storica squadra fittizia che Pro Evolution Soccer - per tutti, semplicemente PES - assegnava all’inizio della celebre Master League.

Da allora è passato tanto tempo: PES ha cambiato volto e nome, diventando eFootball, e quella Master League che ha fatto sognare un’intera generazione non esiste più. Eppure Castolo e compagni continuano a vivere nei ricordi e nel cuore di milioni di appassionati.

Per celebrare il traguardo del miliardo di download raggiunto da eFootball, Konami ha deciso di sorprendere tutti con un annuncio inatteso: la Master League diventerà un manga.

Si intitola “That Time I Got Reincarnated in PES” e sarà un isekai ambientato proprio nell’universo della Master League. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un genere sempre più popolare in cui il protagonista viene catapultato in un’altra realtà: qui, però, niente mostri o dungeon, ma un campionato da disputare al fianco di Espimas e degli altri giocatori del WE United.

Il manga è già disponibile sulla piattaforma K MANGA di Kodansha (clicca qui per il link): la pubblicazione seguirà una cadenza settimanale, con nuovi capitoli ogni mercoledì, mentre il primo episodio può essere letto gratuitamente in inglese.