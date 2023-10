Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali: riposa Casale, non Zaccagni. Kamada dal 1'

Alle 21:00 scendono in campo il Celtic e la lazio nel programma della 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Sarri tiene a riposo Casale in difesa e gli preferisce Patric, a centrocampo tutto come previsto con Kamada e non Guendouzi assieme a Vecino e Luis Alberto. Non riposa Zaccagni, ancora preferito a Pedro nell'undici di partenza. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Yang.

Allenatore: Rodgers.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.