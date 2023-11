Celtic, Rodgers prima della Lazio: "Speriamo di cogliere la prima vittoria"

Pochi minuti all'inizio del match tra Lazio e Celtic. A prendere la parole è Brendan Rodgers tecnico degli scozzessi: "Speriamo possa arrivare la prima vittoria, l’atmosfera è fantastica e non vedo l’ora di giocare. Luis Alberto? L’ho visto prima della partita di andata, è una vera e propria star per la Lazio ed è un giocatore che può farci male. L’occasione è speciale per il Celtic, è un vero privilegio essere qui, speriamo di rendere orgogliosi i tifosi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.