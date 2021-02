Cessioni e un bad boy di talento: tutti gli affari della Fiorentina nel mercato invernale

Qualche caso risolto, un pizzico di rinnovamento e un bad boy che promette di non essere più tale. È questa la fotografia del mercato della Fiorentina, in questa sessione appena conclusa. I viola sono tornati sui propri passi in più di un caso, rispetto al mercato fatto solo pochi mesi fa: così ecco Joseph Duncan in prestito al Cagliari, mentre Pol Lirola viaggia in Francia al Marsiglia e Patrick Cutrone torna ai Wolves prima di accasarsi nuovamente a Valencia. Tante cessioni, in più di un caso riguardanti giocatori che nel bene o nel male un po’ di spazio l’hanno trovato o avrebbero dovuto trovarlo da programmi, a testimoniare di quanto la stagione gigliata non sia stata particolarmente soddisfacente finora.

K2. Le lettere sono quelle di Aleksandr Kokorin e Kevin Malcuit. Il primo è l’attaccante arrivato dallo Spartak Mosca per 5 milioni di euro. Classe ’91, in carriera è stato sin qui enfant prodige ma anche bad boy. Ha assicurato di non volerlo più essere, soprattutto in campo. Il francese è invece arrivato dal Napoli con l’obiettivo di sfrecciare sulla fascia destra, al posto che sinora è stato, con rendimento altalenante, proprio di Lirola.

Le operazioni in entrata

Antonio Rosati (P) (Torino) DEF

Kévin Malcuit (D) (Napoli) PRE

Aleksandr Kokorin (A) (Spartak Moscow) DEF

Youssef Maleh (C) (Venezia) DEF

Le operazioni in uscita

Christian Dalle Mura (D) (Reggina) PRE

Youssef Maleh (C) (Venezia) PRE

Joseph Duncan (C) (Cagliari) PRE

Pol Lirola (D) (Olympique de Marseille) PRE

Julián Illanes (D) (Avellino) PRE

Patrick Cutrone (A) (Wolverhampton) FP

Riccardo Saponara (C) (Spezia) PRE