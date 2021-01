Che fine farà Douglas Costa? Sempre più ai margini del Bayern, i Wolves valutano il prestito

Non sta funzionando l'avventura al Bayern Monaco di Douglas Costa. Impiegato fin qui in Bundesliga per meno di 300 minuti, l'esterno d'attacco brasiliano in estate è tornato a Monaco di Baviera per provare a rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione alla Juventus.

Però, la sua seconda avventura bavarese sta prendendo una piega ben diversa rispetto alla prima. Flick, che l'ha escluso dalle ultime due partite di campionato, gli ha chiesto di darsi una svegliata nel corso di una conferenza stampa tenuta in settimana: "Deve mostrarci di più in allenamento, deve mostrarci maggiormente le sue qualità".

Il Bayern non è soddisfatto del suo rendimento, né del suo atteggiamento. E sarebbe pronto anche a interrompere il prestito a stagione in corso. La Juventus, dal canto suo, non ha però intenzione di riportarlo a Torino già a gennaio (ha un contratto con la Juventus fino al 2022) e per questo motivo si sta valutando la possibilità di mandarlo in prestito in un terzo club, operazione possibile in questa stagione.

Dove? Douglas Costa è stato offerto al Wolverhampton e il club inglese in queste ore sta facendo tutte valutazioni del caso.