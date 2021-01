Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Benevento tra entrate e uscite

vedi letture

Quando da neopromossa ti ritrovi al metà classifica al termine della prima parte di stagione e la squadra risponde presente alle direttive del tecnico sia negli scontri con le dirette concorrenti per la salvezza sia con formazioni di livello maggiore è difficile immaginare come poterla migliorare attraverso il mercato. Questo sarà il compito di Pasquale Foggia, ds del Benevento nel mese di gennaio che sta per iniziare.

ENTRATE - Volendo, però, trovare il pelo nell’uovo i Sanniti a fronte di una fase difensiva molto affidabile hanno qualche problema a fare gol. Quasi un paradosso per una squadra allenata da uno dei più forti attaccanti del XX° secolo come Filippo Inzaghi. Un contrappasso che il mercato potrebbe risolvere mettendo a disposizione di SuperPippo una punta più prolifica di quelle attualmente a disposizione. Inglese e Cornelius del Parma o Cutrone della Fiorentina sono le ipotesi emerse, ma probabilmente non le uniche preso in esame.

USCITE - Un nome su tutti: Iago Falque. L’ex Juventus e Roma era arrivato al ‘Vigorito’ per rilanciarsi dopo le stagioni difficili fra Genoa e Torino, ma finora del giocatore di talento apprezzato negli anni scorsi non c’è stata traccia. I problemi fisici hanno sicuramente influito ma non bastano per giustificare lo scarso apporto del giocatore. Che nelle prossime settimane potrà dunque andare a cercar fortuna altrove.