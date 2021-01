Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Bologna tra entrate e uscite

vedi letture

Un centravanti e un difensore centrale. Come in estate gli obiettivi del Bologna non cambiano, anche se pochi mesi fa erano rinforzi che sembravano superflui a detta dei dirigenti e del tecnico Mihajlovic, ma non dei tifosi rimasti in gran parte insoddisfatti di una campagna acquisti che non alzava la famosa asticella. Il tempo ha dato ragione a quest'ultimi con Bigon e Sabatini che ora dovranno rimediare per colmare delle lacune evidenti e permettere a Mihajlovic di andare alla caccia di una salvezza meno affannosa.

Entrate: Per quanto riguarda il centrale di difesa il nome più caldo appare quello di Nicolas N'Koulou del Torino che potrebbe essere acquistato a titolo definitivo visto che è in scadenza di contratto coi granata. Le alternative sono Danis Vavro della Lazio, Meret Cetin e Juan Jesus della Roma, tutti giocatori che potrebbero arrivare in prestito. Lunga la lista delle prime punte, vista la scarsa vena di Palacio in zona gol e l'assenza di alternative in rosa. Si va da Kevin Lasagna dell'Udinese ai giovani Pietro Pellegri del Monaco e Roberto Piccoli dello Spezia. Il favorito al momento però sembra essere Roberto Inglese del Parma anche se andranno valutate bene le sue condizioni fisiche visti i recenti stop. Altro nome è quello di Sam Lammers dell'Atalanta, mentre sembrano in ribasso le quotazioni Patrick Cutrone che lascerà sicuramente la Fiorentina.

Uscite: Con Denswil che ha già salutato per tornare in Belgio ci sono anche altri due difensori che potrebbero salutare: si tratta di Arturo Calabresi, mai utilizzato da Mihajlovic, e Nahuen Paz. Il primo è il più indiziato ad andare via, col secondo che potrebbe continuare a coprire il ruolo di quinto centrale in rosa. Anche Gary Medel potrebbe dire addio all'Italia con il Boca Juniors che da tempo è in pressing su di lui. Per quanto riguarda l'attacco invece quasi certa la cessione di Sansone che potrebbe essere inserito in uno scambio col Parma per arrivare a Inglese o finire al Benevento. Incerto il destino del giovane Skov Olsen che potrebbe essere mandato in prestito per giocare con continuità.