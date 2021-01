Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Crotone tra entrate e uscite

Al giro di boa della Serie A 2020-2021 si contano due sole vittorie, con tre pareggi e nove sconfitte. Eppure, il Crotone di mister Stroppa e della rivelazione Junior Messias ha dato l'impressione di potersela giocare fino alla fine per la corsa salvezza. Un'auspicata permanenza nella massima serie che passa, però, anche dal mercato invernale.

Mercato in entrata - Sono due, in particolare, i nomi caldi in casa rossoblù in vista di questa sessione di acquisti: il giovane difensore dell'Atalanta Bosko Sutalo (classe 2000) e il quasi altrettanto giovane attaccante esterno del Torino Simone Edera (classe '97). I due hanno giocato pochissimo in quest'avvio di stagione (rispettivamente 5 e 4 presenze con nerazzurri e granata) e i loro club di appartenenza cercano dunque la piazza giusta per mandarli a esprimersi con continuità nella speranza di farne esplodere il talento.

Mercato in uscita - Sembrano due anche i giocatori in partenza: l'esterno Mattia Mustacchio (Ascoli o Cosenza) e il difensore Antonio Mazzotta, finora completamente fuori dai piani degli squali. In più, in caso di proposta interessante, a questa lista potrebbe aggiungersi anche l'attaccante Luca Siligardi.