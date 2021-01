Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Parma tra entrate e uscite

La posizione di Fabio Liverani non è mai stata messa in dubbio dalla società, ma i risultati, specie il clamoroso ko di Crotone e il rocambolesco 0-4 subito in casa contro la Juve, hanno fatto vacillare le certezze del tecnico e innervosito uno spogliatoio che è ancora riuscito a integrare pienamente i nuovi arrivi nell'idea tattica rivoluzionata dopo l'addio di D'Aversa. Se si eccettua Osorio, è evidente che i nuovi arrivi abbiano dato pochissimo alla causa ducale, ma nel mercato di riparazione sarebbe assurdo aspettarsi una nuova rivoluzione, dopo gli oltre 40 milioni investiti nella scorsa sessione di trattative.

ENTRATE - Usato sicuro o altri giovani di prospettiva? Le due filosofie rischiano di cozzare in casa Parma, dove i tanti innesti stranieri dell'estate hanno dato speranza di un futuro roseo sia economicamente che tecnicamente, ma si sono pesantemente scontrati con una realtà, quella italiana, non così semplice da capire e affrontare. Calciatori come Cyprien, Sohm, Brunetta e non solo, stelle nelle rispettive precedenti realtà, sono diventati comprimari in quella ducale, faticando a imporsi come titolari: l'ambientamento di questi calciatori, facilitato magari da arrivi che già conoscono la Serie A, dovrà essere la priorità del club, che sta però lavorando su un profilo ben specifico. Liverani ha chiesto a gran voce un attaccante mancino che possa giocare a destra (leggere alla voce "erede di Kulusevski") e in questa direzione si sta muovendo il ds Carli: da capire semplicemente se il nuovo arrivato sarà un consumato specialista o un altro giovane talento da valorizzare.

USCITE - Scozzarella è già diretto a Monza e altri 3-4 elementi dovrebbero essere condotti alla porta entro breve. Il promettente Adorante non dovrebbe aver problemi a trovare sistemazione in Serie B, mentre Sprocati e Ricci appaiono quasi totalmente fuori dal progetto, così come Carriero e Dini: i quattro, con l'aggiunta eventuale di Dezi, dovranno trovare una sistemazione il prima possibile dopo aver sostanzialmente perso la prima parte di stagione tra tribuna (per lo più) e panchina.