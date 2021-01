Che mercato sarà: il gennaio 2021 dello Spezia tra entrate e uscite

Archiviato un 2020 fantastico, lo Spezia di Vincenzo Italiano e Mauro Meluso vorrà aprire nel migliore dei modi il nuovo anno, e il calciomercato arriva in soccorso del club ligure, al momento fuori dalle ultime tre ma con un margine che nelle ultime settimane si è assottigliato sempre di più. La priorità in questo mercato sarà quella di sfoltire una lunghissima rosa, fatta di ben. 34 elementi, in cui il solo Capradossi, a lungo infortunato, non ha ancora messo piede in campo. Ma se il mercato dello Spezia sarà attivo prevalentemente in uscita, anche in entrata il direttore Meluso, che proprio oggi compie gli anni, ha in serbo qualche asso nella manica.

ENTRATE - Il mercato dello Spezia in entrata si concentrerà maggiormente a rinforzare la retroguardia, reparto più corto dei liguri, che in questo inizio di campionato ha visto girare molti giocatori tra i titolari. La priorità è quella di un terzino destro, dove sono stati sondati Stefano Sabelli del Brescia e Paolo Faragò del Cagliari, chiuso da Zappa in questa prima parte di stagione, ma il dt Meluso controlla anche il movimento degli attaccanti in uscita da altre piazze di A. Piace Saponara, così come l'attaccante dello Young Boys Nsamé, che potrebbe sostituire l'ancora acciaccato Galabinov e Pippo Falco del Lecce, che Meluso ha avuto negli ultimi anni in Puglia.

USCITE - E in uscita avverrà il grande del lavoro del dt Meluso, che si è posto l'obiettivo di consegnare ad Italiano una rosa di trenta giocatori ad inizio febbraio. Tanti i nomi dei giocatori in partenza, dal giovane Agoumé che potrebbe tornare all'Inter (e poi essere nuovamente girato in prestito), ai giocatori che già in estate sembravano sul punto di partire: Ramos potrebbe finire in B, così come Mastinu, corteggiato dal Vicenza e dalla Reggiana, o Luca Mora, per cui la SPAL sogna il romantico ritorno. Potrebbe lasciare anche Paolo Bartolomei, uno dei simboli della promozione dello scorso anno, che in B ha molto mercato essendo anche in scadenza. Chi invece non partirà è Mbala Nzola, corteggiatissimo dopo il grande avvio di stagione, con il West Ham su tutti che lo vorrebbe: ebbene, l'ex Trapani è un punto fermo dello Spezia, e non lascerà la Liguria in questa sessione, come sottolineato dal direttore Meluso.