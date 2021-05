Chelsea, Emerson Palmieri: "Sono troppo emozionato, devo ringraziare l'Italia"

Il difensore del Chelsea Emerson Palmieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Champions League contro il Manchester City: "E' una sensazione bellissima. Io avevo questo sogno, due anni fa abbiamo vinto l'Europa League e oggi abbiamo vinto la Champions. Non so neanche cosa dire, son troppo emozionato".

Qual è il primo pensiero quando è arrivato il fischio finale?

"Alla mia famiglia. Quando sono arrivato a Palermo e non credevo mai di arrivare a questo livello".

Quanto c'è stato di Italia in questo successo?

"Come ho detto prima, dopo il primo anno a Palermo sono andato a Roma e lì mi sono sentito italiano vero. Ho imparato ad amare l'Italia. Devo ringraziarla perchè senza calcio italiano non sarei diventato l'Emerson Palmieri di adesso".