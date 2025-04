Chi è Gineitis, l'ultima stellina del Toro. Studia da de Jong, arrivò in Italia per 40mila euro

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis, 21 anni tra due settimane, contro la Lazio ha segnato la sua terza rete in questo campionato. Proprio come i primi due l'ha realizzato entrando dalla panchina. Un altro 1-1 dopo quello di Firenze. Ancora meglio andò il 22 febbraio, quando in casa col Milan segnò il gol da tre punti, quello del definitivo 2-1. Centrocampista lituano classe 2004 nato a Mažeikiai, cittadina di poco più di 30mila abitanti al confine con la Lettonia, è in Italia da quasi cinque anni e in questa stagione, per la prima volta, sta conoscendo le luci della ribalta. Anche se fu Ivan Juric già nella stagione 2022/23 a concedergli i primi minuti in Serie A.

"Sono fatto così, quando giochiamo contro le squadre al top entro e segno", ha detto ieri sera Gineitis al termine di una partita che l'ha visto di nuovo incidere pur partendo dalla panchina. Proprio come spesso e volentieri accade a Davide Frattesi, ovvero il centrocampista a cui a detta del suo ex allenatore Coppitelli somiglia di più. Ed effettivamente proprio come il bomber di Spalletti Gineitis vede la porta, ha tempi di inserimento tutt'altro che banali. Lui però ha un altro modello di riferimento. Lo guarda, lo studia: "Il mio idolo è Frenkie de Jong del Barcellona: mi alleno per assomigliargli", disse dopo un esordio impegnativo, a 18 anni a San Siro contro il Milan.

Gineitis è sbarcato in Italia nell'estate 2020. A raccontare quel trasferimento un po' di tempo fa è stato Ruggero Ludergnani, ex direttore sportivo delle giovanili della SPAL che poi fu protagonista anche del suo trasferimento al Torino un anno e mezzo più tardi: "A fine 2019 mi arriva la segnalazione dal suo agente, Paolo Scotti. Vediamo i video, ci sembra subito molto interessante, ma abbiamo bisogno della prova del campo: così, a Natale, viene a Ferrara qualche giorno in prova. Giochiamo un’amichevole contro il Monza, e ci fa una grandissima impressione: in soli due giorni mi ha letteralmente conquistato. Ma poi nascono un po’ di problemi... Gvidas ha in calendario un po’ di provini con club in Germania, destinazione che mi dicono preferire. Non sono convinti di venire in Italia, ma a noi piace troppo. Tanto. Facciamo di tutto per prenderlo, alla fine in estate ci riusciamo per una cifra irrisoria, circa 40.000 euro".

Gineitis un anno e mezzo più tardi volerà a Torino rientrando nell'operazione Demba Seck. Oggi ha una valutazione di 7-8 milioni di euro destinata ulteriormente a crescere perché la carta d'identità è dalla sua parte. E perché coi gol importanti sta prendendo sempre più confidenza.