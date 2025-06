Lazio, flop Noslin e Tchaouna: le loro due cessioni possono servire al club per far cassa

vedi letture

Da talenti di prospettiva su cui puntare per il presente e per il futuro a flop da cedere per fare cassa. E' stata questa la parabola di Loum Tchaouna e Tijjani Noslin, per i quali la scorsa estate la Lazio aveva sborsato la considerevole cifra di 25 milioni di euro. Due giocatori in cui il ds Fabiani credeva molto, al punto da chiudere entrambe le operazioni già nel mese di giugno.

Come anticipato, l prima annata romana è stata un flop: l’ex Verona si è quantomeno regalato due serate di gala col Napoli (tripletta in Coppa Italia, assist da urlo al Maradona), mentre il 2003 non ha portato alcun punto. Apparse ancora acerbe, le due promesse inesplose sono state le pedine meno impiegate da Baroni, costretto a spremere Isaksen e Zaccagni fino ad adattare talvolta Marusic da ala. Un anno dopo, però, Noslin e Tchaouna possono aiutare il club a fare cassa.

Come riporta Il Messaggero, ieri è venuto fuori un interessamento del PSV Eindhoven per Noslin: la Lazio, dal canto suo, vorrebbe rientrare della spesa esosa di oltre 15 milioni risalente a un anno fa. Più o meno la base d’asta richiesta ai campioni d’Olanda per Tchaouna, che ha estimatori in Belgio e Francia. La società spera che l’Europeo Under 21 in Slovacchia sia una vetrina per far lievitare il prezzo dell’ex Salernitana, che a 21 anni supererà le 50 presenze con le giovanili dei Bleus.