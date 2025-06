Calciomercato Roma, primi contatti con l'entourage di De Cuyper. Sarà decisivo... Angelino

Primi contatti tra la Roma e l'entourage di Maxim De Cuyper, l’esterno sinistro del Bruges che sta facendo gola a mezza Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il calciatore sarebbe ben contento di trasferirsi nella Capitale, in una squadra che gioca l’Europa League e che può regalargli una maglia da titolare una volta ultimata la cessione in Arabia di Angelino, ovvero colui che finanzierà l’eventuale acquisto del classe 2000.

L’Al-Hilal infatti, dopo il Mondiale per Club è pronto a chiudere per lo spagnolo versando circa 25 milioni di euro nelle casse giallorosse: serviranno più o meno 15-18 milioni (più bonus) invece per prendere il belga.

Ghisolfi ha avviato i contatti con l’agente del ragazzo per sondare la disponibilità e verificare la richiesta economica per il contratto. Poi intavolerà la trattativa con il Bruges per cercare di trovare un punto d’incontro e arrivare alla fumata bianca.