Chi si rivede: sei mesi dopo, seconda presenza in questa Champions League per Marcelo

vedi letture

Quattro Champions League in bacheca, ma quella di oggi è soltanto la seconda presenza nell’edizione odierna per Marcelo. Il brasiliano è stato la mossa a sorpresa di Zidane nella sfida tra Real Madrid e Chelsea: l’ultima apparizione in Champions, sempre da titolare, risaliva alla prima gara della fase a gironi, nella sconfitta per 3-2 in casa dello Shakhtar Donetsk.