Chiesa e Dybala insieme? Allegri: "L'hanno fatto con l'Empoli, ma era diverso..."

vedi letture

Dybala e Chiesa possono giocare insieme come coppia d'attacco? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: "Con l'Empoli hanno giocato ma era una gara diversa e mercoledì ancora versa. Chiesa nella fase difensiva recuperava da centravanti e ha impegnato la loro difesa, giocando contro Thiago Silva che è ancora in grande condizione. Ci sarà bisogno di giocare più da esterno perché se giochi da centravanti hai bisogno di un punto di riferimento che attacca l'area in maniera diversa. Un po' alla volta cercheremo di sistemare tutto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri