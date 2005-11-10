Chivu 1° da solo, Spalletti sul tandem Kolo Muani-Woltemade, auguri Dea: le top news delle 22

L’Inter conquista una preziosissima vittoria in rimonta contro il Bologna, Bergamo si colora di nerazzurro per il compleanno dell’Atalanta e Luciano Spalletti prepara la Juventus alla sfida contro la Lazio senza dare indizi di formazione. Intanto, la Roma sta vincendo contro il Genoa in casa grazie a un golazo di Castro.

L'Inter vola in vetta solitaria

L'Inter supera 3-1 il Bologna al Dall'Ara e ritrova il sorriso dopo la sconfitta in Champions League contro il Brugge. I rossoblù passano in vantaggio con Tommaso Pobega, che sfrutta il recupero palla di Miranda favorito da un'ingenuità di Luis Henrique, ma Marcus Thuram pareggia prima dell'intervallo con un colpo di testa su cross di Barella. Nella ripresa i nerazzurri alzano il ritmo e trovano il sorpasso con Carlos Augusto, servito da Zielinski a pochi passi dalla porta. A chiudere i conti è Ange-Yoan Bonny, che firma il tris e completa una rimonta costruita anche grazie alle sostituzioni di Cristian Chivu. Beneamata prima da sola, almeno per una notte.

Atalanta, festa per i 119 anni

Bergamo festeggia il 119° compleanno dell’Atalanta con una manifestazione dei tifosi nerazzurri, riuniti sotto la Curva Nord per dare vita a un corteo diretto verso Città Alta. Bandiere, cori e torce accompagnano una serata all’insegna dell’attaccamento alla Dea, celebrata dai suoi sostenitori con una grande dimostrazione di passione. Intanto, l’attenzione si sposta sul campo: la Dea di Maurizio Sarri è attesa dalla difficile trasferta contro il Milan, nella sfida valida per la settima giornata di Serie A.

Spalletti apre al tandem Woltemade-Kolo Muani dal 1'

Luciano Spalletti valuta le soluzioni offensive della Juventus in vista della partita contro la Lazio e non scioglie i dubbi sulla formazione titolare. Il tecnico bianconero, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato infatti l’importanza di gestire il minutaggio e di scegliere i giocatori in base all’andamento della gara, citando Kolo Muani, Woltemade e Nico Gonzalez tra le possibili opzioni per cambiare ritmo anche a partita in corso: "Questo è un pochettino il dilemma, ce ne sono anche altri che valuteremo in queste ore. Andiamo a valutarla bene in queste poche ore che ci rimangono. Sempre tentando di ragionare dentro lo scorrimento della partita, non soltanto questo è titolare o questo è riserva. È un modo di ragionare limitato all’interno di una rosa e di una società. Dobbiamo suddividere il minutaggio". E ancora: "La Lazio ha centrali alti oltre 1.90, questa qualità d’impatto ce l’hanno ed è difficile andarci contro se non abbiamo questo. Bisogna andare un po’ in profondità".

Roma avanti sul Genoa per 1-0

Una giocata da fuoriclasse di Santiago Castro porta in vantaggio la Roma contro il Genoa all'Olimpico. Al 50', l'attaccante argentino si gira in uno spazio strettissimo all'interno dell'area di rigore e inventa uno scavetto spettacolare, disegnando una traiettoria che supera anche il portiere Bijlow. Un'esecuzione di grande sensibilità tecnica da parte dell'ex Bologna, capace di rompere l'equilibrio di una partita rimasta bloccata per tutto il primo tempo.