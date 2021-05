Christillin: "La Superlega un sassolino diventato valanga. Agnelli? Secondo me resterà"

Evelina Christillin, membro del board FIFA, è intervenuta ai microfoni di 'Dribbling' su Rai Due per commentare gli ultimi sviluppi sulla Superlega: “Abbiamo vissuto momenti difficilissimi. Io sono particolarmente legata alla famiglia Agnelli e sono juventina, ma detto questo ciò che è successo è stato molto brutto, è scoppiato tutto così e senza certezze. Sono arrivati i comunicati, poi i commenti da parte della politica, era un sassolino che è diventato una grande valanga che non si sapeva dove sarebbe andata a finire. C’è uno statuto, la UEFA non dirà mai che accetterà un’altra competizione all’interno della propria giurisdizione. Io conosco molto bene Ceferin e posso assicurare che è molto deciso. Pericoloso andare allo scontro? Certo che lo è. Si sta facendo molto anche in termini di finanziamenti per i club colpiti, i debiti dei 12 club di Superlega sono 750 milioni e non è stata solo colpa del Covid. Con l’istituzione del Fair Play Finanziario la situazione era comunque migliorata come indebitamento complessivo, ma è un bubbone che si tira avanti da parecchio tempo. Bisogna diminuire i costi e pertanto si andrà di sicuro a picchiare sulla riduzione degli ingaggi e degli stipendi”.

Sulla Juventus: “Io credo che se non si finisce tra le prime quattro e non si vince la Coppa Italia, con grande rammarico penso che i risultati non premino Pirlo. Io credo che domani la Juve si giochi tante cose importanti. Agnelli? La mia personale opinione è che rimarrà presidente, poi bisogna vedere cosa lui vorrà fare personalmente visto che è ancora molto giovane. Può fare quello che vuole, ma io penso che rimarrà”.