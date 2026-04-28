Christopher Nkunku, il più costoso dell'estate del 2025. E che ora può finire sul mercato

Christopher Nkunku è stato l'acquisto più costoso dell'estate della scorsa stagione. 37 milioni più bonus, preso ad agosto ma senza accontentare Massimiliano Allegri che avrebbe preferito un centravanti più pesante.

Non è stata la scelta più corretta. Perché finora Nkunku ha segnato cinque gol in campionato e uno in Coppa Italia, senza mai sembrare uno dei migliori della rosa milanista. Così già a gennaio era finito nel mirino di altri club - come il Fenerbahce - ma a questo punto finirà sul mercato già nella prossima estate, con diverse società saudite che possono avere voce in capitolo.

"Quando mi ha chiamato il Milan non ho dovuto pensarci molto, ho subito capito che fosse l'opzione perfetta per me. Mi sento bene, lavoravo già a livello individuale ma ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni. Non vedo l'ora di iniziare con tutti i miei compagni. Mi sono fatto male subito e sono rimasto fuori cinque mesi, e al rientro ho avuto una ricaduta. Al secondo anno ho lavorato e fatto tutto per farmi trovare pronto, il Mister ha fatto le sue scelte. Sono lo stesso calciatore di sempre, voglio giocare con il sorriso e so che qui a Milano sarà diverso". Finora non è andata esattamente così.