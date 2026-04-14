TMW Cobolli Gigli sulla Juventus: "Spalletti? Dopo anni i giocatori stanno con l'allenatore"

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, nel corso dell'intervista rilasciata a TMW ha parlato di alcuni temi caldi di casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.

A proposito di Spalletti: come giudica il suo lavoro?

"Mi sembra che abbia un buon rapporto con i giocatori. È la prima volta dopo diversi anni che la Juventus appare come una squadra formata da giocatori determinati a raggiungere l'obiettivo e al contempo soddisfatti di avere l'allenatore che hanno".

È stata vincente la scelta della Juventus di annunciare il rinnovo di Spalletti prima dell'ultimo sorpasso e prima della fine della stagione?

"Sì, se lo meritava. Mi sembra che la dirigenza - che ha fatto un po' di errori in passato in termini di acquisti sbagliati - in questo momento funzioni. Ci vedo dietro la testa e i suggerimenti di Chiellini. Conosce la Juventus meglio di tutti, parla anche inglese e così può dialogare con Comolli. Che sia Chiellni o no, ora la macchina manageriale della Juve sembra funzionare".

Ora sarà importante il mercato. Servirà fare qualcosa soprattutto in attacco, dove David e Openda non convincono?

"Bisogna vedere come fare a prendere nuovi giocatori: uno dei problemi della Juventus è che dall'epoca di Andrea Agnelli - che ha ottenuto ottime cose dal punto di vista sportivo, ma pessime da quello del bilancio - mi sembra abbia ancora qualcosa da sistemare dal punto di vista del bilancio. Mi spiace per Openda, ma non convince. Leggo che ora la Juve è costretta a riscattarlo per circa 40 milioni, non bazzecole. Su David: contro l'Atalanta girava per il campo senza dimostrare nulla di importante. La società dovrà trovare una soluzione per allontanarli senza perderci troppo".