Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Malagò in FIGC? Cobolli Gigli: "Lo proposi ai tempi della Juventus, sa fare il suo mestiere"

Malagò in FIGC? Cobolli Gigli: "Lo proposi ai tempi della Juventus, sa fare il suo mestiere"TUTTO mercato WEB
© foto di Filippo Gabutti
Daniele Najjar
Oggi alle 12:15Serie A
Daniele Najjar

Il calcio italiano si muove verso la scelta del nuovo rappresentante della FIGC: il nome di Giovanni Malagò, scelto da 19 club su 20 di Serie A, è al momento anteposto a quello di Giancarlo Abete (presidente della LND, ha annunciato di volersi proporre). Resta da capire se resteranno due le possibili vie da seguire, o se si aggiungeranno altri candidati. L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha detto la sua in merito a queste tematiche a TuttoMercatoWeb.com, oltre che sull'attualità di casa bianconera.

Per la FIGC Malagò è il candidato dei club di Serie A: che ne pensa?
"Quando ero presidente della Juventus, lo proposi in Lega ai presidenti delle altre squadre, quando ci trovammo a decidere per un nuovo presidente della FIGC, già quasi vent'anni fa. Malagò sa fare il suo mestiere e si dà da fare. Il problema non è la persona da scegliere, che sia Malagò o un ex calciatore come Del Piero e così via, ma come ha detto Gravina al Corriere della Sera è la struttura a non funzionare".

Come andò quando lo propose lei?
"Allora ci fu un 'no', anche da parte di De Laurentiis. Adesso vedo che è supportato da De Laurentiis e da quasi tutti gli altri".

A proposito di De Laurentiis: Conte può essere il ct giusto per la Nazionale?
"Mi faccia dire una cosa. De Laurentiis è un ottimo presidente, ha riportato il Napoli in A e poi a vincere titoli e scudetti. In questo momento però mi sembra di notare che ci sia qualcosa che non va fra lui e Conte. Lui ha detto: 'Se Conte me lo chiedesse, lo lascerei andare in Nazionale'. Mi ha stupito. Poi ha detto quella cosa della richiesta di Conte per non far andare i tifosi in ritiro. Mi sembra che qualcosa non funzioni e magari De Laurentiis stia valutando che l'unione con Conte non debba proseguire. Conte in Nazionale? Anche con lui servirebbe aiuto dai club. Poi il grande problema è che 2/3 dei giocatori sono stranieri".

A cosa si riferisce in particolare quando parla della struttura che non funziona?
"I club non aiutano la Nazionale, si vede quando devono prestare i propri giocatori all'Italia, come prima della sfida alla Bosnia-Erzegovina. Gli interessi delle società sono nettamente prevalenti sulla volontà di far crescere la Nazionale".

Queste difficoltà le ha toccate con mano da presidente della Juventus?
"Sì, le ho viste quando partecipavo alle riunioni di Lega. C'erano presidenti con diverse personalità, tutte persone intelligenti che cercavano di ottenere risultati per la propria società, giustamente. Ricordo liti e diatribe abituali: litigavano, dopo dieci minuti facevano la pace, poi iniziavano nuovamente a litigare. Fa parte del dna della Serie A che i presidenti abbiano visioni diverse e che provino a imporre la propria visione".

La vittoria con l'Atalanta, arrivata in modo diverso dal solito, che peso ha per la Juventus?
"Ha un peso fondamentale. Come dice lei è arrivata giocando diversamente dal solito, l'Atalanta d'altronde è agguerrita. Con un ottimo allenatore: ricordo Palladino da giocatore, quando ero presidente della Juventus. Se da calciatore aveva delle qualità, come allenatore sta facendo cose estremamente importanti".

Chi è stato più decisivo?
"La Juventus è riuscita a resistere difensivamente, con un portiere, Di Gregorio, che finalmente ha fatto parate importanti. Nel frattempo le avversarie della Juventus operavano in aiuto, diciamo così, del raggiungimento del quarto posto bianconero".

Dopo la frenata della Roma, il Como è caduto contro l'Inter.
"Incredibile rimonta dell'Inter, mi dispiace ammetterlo, contro un'ottima squadra come il Como. Ora la Juventus ha il destino nelle proprie mani. Tutte le altre squadre hanno fatto il possibile per aiutare i bianconeri, detto con ironia, ora sta a Spalletti e i giocatori centrare la Champions".

A proposito di Spalletti: come giudica il suo lavoro?
"Mi sembra che abbia un buon rapporto con i giocatori. È la prima volta dopo diversi anni che la Juventus appare come una squadra formata da giocatori determinati a raggiungere l'obiettivo e al contempo soddisfatti di avere l'allenatore che hanno".

È stata vincente la scelta della Juventus di annunciare il rinnovo di Spalletti prima dell'ultimo sorpasso e prima della fine della stagione?
"Sì, se lo meritava. Mi sembra che la dirigenza - che ha fatto un po' di errori in passato in termini di acquisti sbagliati - in questo momento funzioni. Ci vedo dietro la testa e i suggerimenti di Chiellini. Conosce la Juventus meglio di tutti, parla anche inglese e così può dialogare con Comolli. Che sia Chiellni o no, ora la macchina manageriale della Juve sembra funzionare".

Ora sarà importante il mercato. Servirà fare qualcosa soprattutto in attacco, dove David e Openda non convincono?
"Bisogna vedere come fare a prendere nuovi giocatori: uno dei problemi della Juventus è che dall'epoca di Andrea Agnelli - che ha ottenuto ottime cose dal punto di vista sportivo, ma pessime da quello del bilancio - mi sembra abbia ancora qualcosa da sistemare dal punto di vista del bilancio. Mi spiace per Openda, ma non convince. Leggo che ora la Juve è costretta a riscattarlo per circa 40 milioni, non bazzecole. Su David: contro l'Atalanta girava per il campo senza dimostrare nulla di importante. La società dovrà trovare una soluzione per allontanarli senza perderci troppo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Inter-Juventus, Cobolli Gigli: "Bastoni? Spiacevole, ha riso dopo aver fregato Kalulu"... Inter-Juventus, Cobolli Gigli: "Bastoni? Spiacevole, ha riso dopo aver fregato Kalulu"
Cobolli Gigli: "Il no di Elkann a Tether? Diceva le stesse cose su Gedi, ma poi..."... Cobolli Gigli: "Il no di Elkann a Tether? Diceva le stesse cose su Gedi, ma poi..."
Cobolli Gigli: "Alla Juve parla un azionista, non un membro del CdA. Il problema... Cobolli Gigli: "Alla Juve parla un azionista, non un membro del CdA. Il problema è in alto"
Altre notizie Serie A
Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo... Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo con noi"
Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa... Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa
ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le... ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le top news delle 13
Conte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi... TMWConte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia
Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano... Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte
Roma, per Pisilli distorsione alla caviglia sinistra: verrà valutato giorno per giorno... TMWRoma, per Pisilli distorsione alla caviglia sinistra: verrà valutato giorno per giorno
Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso... Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lukaku e Lobotka tra i possibili addii Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lukaku e Lobotka tra i possibili addii
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò sulla fiducia, ma qual è il progetto? Unpopular opinion: ha ragione Lotito
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Immagine top news n.1 Ranieri e Gasperini separati in casa. Palla ai Friedkin: devono decidere con chi stare
Immagine top news n.2 "Tempi da 25 minuti e basta cartellini". Così De Laurentiis vuole rivoluzionare il calcio
Immagine top news n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine top news n.4 Juventus, Vlahovic ha saltato 18 partite per infortunio: ma c'è tutta l'intenzione di confermarlo
Immagine top news n.5 Corsa alla FIGC, le 3 priorità nei programmi di Malagò e Abete: dai giovani alle scommesse
Immagine top news n.6 Malagò per la Serie A, Abete per la LND. E gli altri? Chi guiderà la FIGC? I retroscena
Immagine top news n.7 La Serie A candida Malagò. L’ex presidente CONI convince tutti tranne Lotito: “Serve il commissario”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.2 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct
Immagine news podcast n.4 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Dentro la crisi del Milan, ora rischia la Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Ranieri o Gasperini, quale futuro in casa Roma? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Juventus, con Spalletti mentalità differente. Calo Milan, non sono sorpreso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Corsa salvezza, Genoa e Fiorentina si sfilano. I calendari a confronto: è testa a testa
Immagine news Serie A n.2 Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo con noi"
Immagine news Serie A n.3 Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa
Immagine news Serie A n.4 ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le top news delle 13
Immagine news Serie A n.5 Conte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia
Immagine news Serie A n.6 Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allarme rosso in casa Juve Stabia, gli amministratori giudiziari: "Solmate ci ha abbandonato"
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia si aggrappa al ricordo del 2006/07: quando la salvezza arrivò al play out
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin: "Con l'Empoli grandi emozioni e sofferenza. E la curva è bellissima"
Immagine news Serie B n.4 Caputo: "Empoli-Entella, gara che pesa più per i toscani. E su Bari e Samp dico che..."
Immagine news Serie B n.5 Cesena, la difesa resta un problema: con Cole è peggiorata anche la media dei gol subiti
Immagine news Serie B n.6 Modena, tegola Chichizola. L’argentino deve operarsi al braccio: stagione terminata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Lega Pro vuol salvare l'anno: contatti in corso con i Rizzo per evitare il crac della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Evacuo: "Benevento la squadra più costante del Girone C. Trapani, salvezza difficile"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, è ancora caos. Sospesi gli allenamenti odierni della squadra rossoverde
Immagine news Serie C n.4 Torres, salvezza a un passo. Udassi: "Col Gubbio, rendiamo il 'Vanni Sanna' 12° uomo in campo"
Immagine news Serie C n.5 Benevento e la copertura del Vigorito, il sindaco Mastella: "Risolveremo il problema"
Immagine news Serie C n.6 Settimana decisiva in casa Salernitana: i nodi da sciogliere fra Iervolino e Rufini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Dragoni: "Voglio il Mondiale. Vincere queste due sfide ci darebbe una spinta positiva"
Immagine news Calcio femminile n.2 Non solo Serbia-Italia, tutte le gare di oggi valide per le qualificazione al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la caccia al Mondiale per l'Italia di Soncin. In Serbia con un solo obiettivo: i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…