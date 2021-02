Come sono cambiate le rose da 25: Benevento, un solo cambio. Gaich under

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Benevento, cambio sulla fascia. Un solo vero cambio nella lista dei sanniti: l’addio di Maggio è stato sostituito dall’ingresso di Depaoli, sostanzialmente nello stesso ruolo. Da segnalare che il nuovo acquisto Adolfo Gaich non aveva necessità di essere inserito in lista per poter giocare, in quanto calciatore Under 23 e quindi utilizzabile in qualsiasi momento.

BENEVENTO

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Montipò, Manfredini, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Barba, Tello, Viola, Dabo, Ionita, Hetemaj, Lapadula, Caprari, Moncini, Sau, Falque.

Lista over 22 formati in Italia: Letizia, Schiattarella, Improta, Insigne.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Montipò, Manfredini, Caldirola, Tuia, Glik, Depaoli, Barba, Tello, Viola, Dabo, Ionita, Hetemaj, Lapadula, Caprari, Moncini, Sau, Falque.

Lista over 22 formati in Italia: Letizia, Schiattarella, Improta, Insigne.

Dentro: Depaoli

Fuori: Maggio