Come sono cambiate le rose da 25: Parma, solo due novità in lista. C’è posto per Pellé

vedi letture

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Parma, quanti under. Tante operazioni sul mercato del Parma, ma soltanto due innesti in lista (Bani e Conti): come mai? Perché gli altri nuovi arrivi dei ducali, da Man a Zirkzee, sono tutti Under 23, quindi utilizzabili senza necessità di iscriverli nella rosa da 25. Capitolo Pellé: c’è spazio per il nuovo arrivo, la lista over è infatti a quota 16 calciatori presenti sui 17 possibili.

PARMA

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Colombi, Iacoponi, Gagliolo, Laurini, Alves, Osorio, Scozzarella, Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprien, Hernani, Brunetta, Kucka, Cornelius, Gervinho, Sprocati.

Lista over 22 formati in Italia: Sepe, Pezzella, Grassi, Inglese.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Sepe, Colombi, Iacoponi, Conti, Gagliolo, Laurini, Alves, Osorio, Kurtic, Brugman, Cyprien, Hernani, Brunetta, Kucka, Cornelius, Gervinho.

Lista over 22 formati in Italia: Bani, Pezzella, Grassi, Inglese.

Dentro: Conti, Bani

Fuori: Scozzarella, Dezi, Sprocati