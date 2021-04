Commisso al fianco della Fiorentina: l'americano è nel ritiro di Reggio Emilia con la squadra

Il momento per la Fiorentina è di quelli delicati con la salvezza ancora da conquistare. Così Rocco Commisso, presidente della società viola, ha deciso di anticipare il suo arrivo a Reggio Emilia già questa sera per stare vicino alla squadra, come ha sempre sottolineato dal suo ritorno dall'America. Il numero uno gigliato è a cena con il gruppo allenato da Giuseppe Iachini per caricarlo e motivarlo in vista del Sassuolo.