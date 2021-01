"Commisso è un innovatore". Prandelli al fianco del suo presidente, il video delle parole

La querelle stadio, le critiche per il momento, un ciclo che fatica a decollare. La gestione della Fiorentina di Rocco Commisso, dopo gli entusiasmi iniziali, sta iniziando a subire degli scricchiolii. Un'altra stagione anonima per i viola e le polemiche relative all'Artemio Franchi e al Centro Sportivo non accendono certo gli animi. Cesare Prandelli, però, all'interno della conferenza stampa di oggi ha parlato del numero uno americano definendolo "un innovatore". Questo e molto altro nelle parole del tecnico viola in conferenza, nel video proposto da Tuttomercatoweb.com in collaborazione con Sky Sport.