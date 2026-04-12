Como-Inter in corso, il Bologna batte il Lecce, Berardi fa chiarezza: le top news delle 22

E' in corso la seconda frazione di gara al "Sinigaglia" di Como. In questo momento la formazione di Cesc Fabregas e l'Inter sono sul punteggio di 2-2. Lariani avanti grazie ai gol nel primo tempo di Valle e Nico Paz mentre per i nerazzurri è andato a segno Marcus Thuram con una doppietta.

Successo importante per il Bologna. La squadra di Vicenzo Italiano ha superato 2-0 il Lecce con una rete per tempo. Nella prima frazione di gara ha sbloccato il punteggio Freuler mentre nella recupero del secondo tempo Orsolini ha messo il punto esclamativo sulla partita firmato il raddoppio per i rossoblù.

Arriva la posizione di Domenico Berardi riguardo al rosso rimediato oggi al termine della prima frazione di gara contro il Genoa. L’attaccante del Sassuolo, espulso da Rapuano insieme ad Ellertsson, ha affidato ad una storia Instagram il suo pensiero dando una sua versione: "Ci tenevo a precisare che le immagini parlano chiaro non c’è stato nessun atto di violenza!! Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio".

E prima della sfida del "Sinigaglia", il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha dichiarato a DAZN: "Pensiamo a noi, a quello che dobbiamo fare oggi sapendo che non è semplice. Il Como ha ambizioni importanti, sappiamo che dobbiamo fare una gran prestazione per portare a casa il risultato".

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato ai microfoni di DAZN: "Ogni partita è diversa, adesso siamo in un punto della stagione dove la squadra si sente bene e ha trovato stimoli e fiducia. Ci conosciamo molto meglio. Quando giochi due semifinali, magari la prima la giochi in modo un po' diverso. Oggi è una partita di campionato, non possiamo pensare che sia diversa e andiamo così: sempre abbiamo provato ad andare con il massimo di giocatori offensivi possibili. Proviamo a vedere un ruolo diverso di Diao, vediamo come va. Con la palla dobbiamo avere personalità, contro una squadra forte e che si conosce da tanti anni. Proviamo a vedere come andrà e se nel secondo tempo serviranno cambiamenti".

Non arrivano segnali incoraggianti dall’ultima seduta della Fiorentina prima della sfida contro la Lazio. Nel pomeriggio, al Viola Park, Moise Kean e Fabiano Parisi hanno lavorato ancora a parte, proseguendo con un programma differenziato: la loro presenza per la gara di domani resta quindi in forte dubbio. Lo staff di mister Vanoli - scrive FirenzeViola.it - valuterà nelle prossime ore la possibilità di sottoporli a un provino, almeno per capire se potranno essere inseriti tra i convocati e partire dalla panchina. Le notizie sono invece positive per Rolando Mandragora e Marco Brescianini, entrambi recuperati e nuovamente a disposizione dell’allenatore. Nessun miglioramento, invece, per Niccolò Fortini, che resta indisponibile e non prenderà parte alla sfida contro i biancocelesti.

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha commentato in conferenza: "Credo che nei primi 30' la squadra che ha avuto l'occasione più grande siamo stati noi. Abbiamo cercato di reagire contro una squadra che è in ottima condizione nonostante con l'Aston Villa abbia perso. Noi sentiamo la pressione legata al raggiungimento dell'obiettivo e commettiamo errori madornali. Se vado a leggere la gara abbiamo preso il 2-0 nel momento in cui la squadra stava creando dei pericoli: il risultato dà l'idea di una prestazione peggiore di quello che è stata. Tuttavia vedere come abbiamo preso il primo gol mi fa venire voglia di spaccare questo bancone (quello della conferenza stampa, ndr). A volte le partite girano attraverso questi episodi".

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato: "Significa che prima di questa partita volevamo una vittoria e ci siamo riusciti. Partita quasi perfetta, a parte la palla di Stulic, che comunque purtroppo una a partita dobbiamo sempre concedere. Siamo stati bravi a non disunirci e non cadere in quelle situazioni che in casa ci stanno punendo. Sono felicissimo per Orsolini perché la fiducia in lui non è mai mancata e anche per Bernadeschi che da subentrato ha messo una palla perfetta".