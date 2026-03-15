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Como-Roma, spettatore speciale: c'è Antonio Cassano al Sinigaglia per il big match
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Spettatore d'eccezione oggi al Sinigaglia per Como-Roma. Ai cancelli del pre accesso dello stadio dei biancoblù, infatti, si è presentato a bordo della sua macchina l'ex attaccante giallorosso dal 2001 al 2006 per assistere nel settore VIP allo scontro diretto dal sapore di Champions League. Per assistere dal vivo ad una partita che promette spettacolo, tra due cervelli come Gasperini e Fabregas.
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