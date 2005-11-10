Ufficiale Il Como saluta Vojvoda: l'esterno passa all'Udinese, firma fino al 2028 con opzione

Il calciatore kosovaro saluta il Como e passa a titolo definitivo all'Udinese: firma fino al 2028 con opzione per l'anno successivo. Ci sono i comunicati

Con un comunicato pubblicato sia dal Como, sia dall'Udinese, le due società hanno comunicato il trasferimento di Mergim Vojvoda, che passa dai lariani al club lombardo a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione fino al 2029".

Il comunicato dell'Udinese

Questa la nota pubblicata dal club bianconero: "Vojvoda è bianconero. Un innesto di qualità ed esperienza per le corsie bianconere. L'esterno è stato acquistato a titolo definitivo dal Como ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva".

Il comunicato del Como

Questa, invece, la nota pubblicata dal Como: "Il Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Mergim Vojvoda all’Udinese. Arrivato a Como a gennaio 2025, con i Lariani Mërgim ha totalizzato 45 presenze, tre gol e cinque assist tra Serie A e Coppa Italia. Vice-Capitano durante quest’ultima stagione, ha contribuito in modo significativo - grazie alla sua duttilità, qualità e personalità - al raggiungimento di traguardi storici per il club come la prima qualificazione dei Lariani in Champions League, conquistata a maggio 2026. Como 1907 ringrazia Mërgim per la sua professionalità, la sua dedizione e il suo impegno, e gli augura il meglio per il futuro dentro e fuori dal campo".