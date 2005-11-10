Ufficiale Il Como 1907 Femminile punta in alto: dall’OL Lyonnes arriva Svava

Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Como 1907 Femminile "annuncia l’ingaggio di Sofie Svava, con il club che prosegue il suo lavoro al fine di rafforzare la rosa in vista della prima storica stagione in Serie A Women.

Il terzino sinistro classe 2000 approda al Como 1907 dall’OL Lyonnes, portando esperienza ai massimi livelli tanto nei club quanto in Nazionale. Nel corso della sua carriera, Svava ha vestito le casacche di Brøndby, Rosengård, Wolfsburg, Real Madrid e OL Lyonnes, collezionando anche 34 presenze in Women’s Champions League. Svava arriva a Como dopo una stagione 2025/26 di grande successo in Francia, nella quale ha vinto il campionato, la Coppa di Francia e la Coppa di Lega francese con l’OL Lyonnes.

Convocata in Nazionale sin dall’Under 16, Sofie ha totalizzato oltre 60 apparizioni con la Nazionale Maggiore danese. La sua esperienza internazionale include presenze agli Europei, Nations League, Algarve Cup e qualificazioni ai Mondiali.

Riconosciuta per il suo atletismo, la sua velocità e qualità nei cross, Svava aggiungerà ulteriore esperienza e potenza in fase offensiva alla squadra di Selena Mazzantini, con la prima stagione in Serie A Women alle porte".

Ecco dunque, sempre ai canali ufficiali del club, le parole dell'Head of Women’s Football Heather O’Reilly: "Sofie è una dei migliori terzini sinistri in Europa. La sua velocità ed abilità nei cross sono di livello mondiale. Ha dimostrato di essere una giocatrice costante all’OL Lyonnes, una delle squadre più forti al mondo ed è capace di mettere a segno molti assist".

Queste invece le dichiarazioni della calciatrice: "Farò di tutto per portare la mia esperienza ai massimi livelli del calcio femminile e la mia fame di vincere. Questo progetto è fantastico e voglio mettercela tutta per lasciare il segno".