Ufficiale Colpo d'esperienza per la Lazio Women: dal London City Lionesses arriva Roddar

Nuovo innesto per la Lazio Women, che continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'ingaggio della centrocampista svedese Julia Roddar, calciatrice di grande esperienza internazionale con un passato tra Svezia, Stati Uniti e Inghilterra.

Di seguito la nota diffusa dalla società: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Julia Roddar è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista classe 1992 è reduce dall'esperienza con il London City Lionesses, club con cui ha militato nella massima serie inglese collezionando tredici presenze. Nella lunga carriera Roddar ha vestito le maglie, tra le altre, di Goteborg e Hammarby, conquistando due campionati svedesi, e dei Washington Spirit disputando la NWSL statunitense. Nel palmares della svedese spiccano il bronzo conquistato ai Mondiali 2019 e la medaglia d'argento ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020".