Ufficiale Gradito ritorno in casa Lazio Women: torna Fordos, a titolo definitivo dall'Inter Women

Dopo i diversi rumors di inizio estate, prende il via il mercato in entrata della Lazio Women, che si rinforza in difesa con il ritorno in biancoceleste di Beatrix Fordos, prelevata a titolo definitivo dall’Inter Women, fresca di acquisto di Samantha van Diemen. La classe 2002, lo ricordiamo, aveva già vestito la maglia del club capitolino nella stagione 2021/22.

Di seguito, la nota ufficiale del club:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördös dall' F.C. Internazionale.

Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti.

Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.

Bentornata Beatrix!”.

Per completezza di informazione, ecco anche la nota della compagine milanese: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrix Fördős: il difensore classe 2002 si trasferisce alla Lazio a titolo definitivo".