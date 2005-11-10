Ufficiale Como Women, rinforzo sulla fascia: presa Linnea Borbye

Il Como Women ufficializza l'ingaggio di Linnea Borbye: l'esterno danese firma un contratto fino al 30 giugno 2029.

F.C. Como Women è lieta di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo di Linnéa Louise Borbye, esterno a tutta fascia con doppia cittadinanza danese-svedese, che ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Nata a Copenaghen nel 2001, Borbye arriva in Italia dopo un percorso di crescita internazionale sviluppatosi in Danimarca. Cresciuta calcisticamente nel Sundby Boldklub, è poi entrata a far parte dell'Academy del Barcellona, militando nelle formazioni Under-15 e Under-17 del club blaugrana.

Dopo un infortunio alla tibia nel 2017, è tornata in campo entrando a far parte del nuovo progetto femminile dell'FC Nordsjælland nel gennaio 2018. Qui si è messa in luce come miglior marcatrice della formazione Under-18, conquistando la promozione in prima squadra e contribuendo alla salita del club nella Women's League, competizione nella quale ha fatto il suo esordio.

Nel luglio 2020 si è trasferita al B.93, diventando una delle giocatrici più impiegate della squadra e collezionando oltre 50 presenze in campionato, impreziosite da 14 reti in due stagioni. Nell'estate 2022 è tornata al Sundby Boldklub, per poi trasferirsi al Brøndby IF nel gennaio 2023, dove è diventata una presenza costante nella formazione titolare.

A livello internazionale, Borbye ha rappresentato la Danimarca nelle diverse selezioni giovanili, allenandosi inoltre con la Nazionale maggiore in diverse occasioni.

“Ho avuto subito una sensazione positiva parlando con il Club e ho sentito una grande sintonia con il modo in cui viene interpretato il calcio e con il progetto della squadra” le sue prime dichiarazioni con la maglia lariana. “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con il Como Women, voglio dare il mio contributo alla squadra e crescere insieme alle mie compagne per raggiungere obiettivi importanti”.

F.C. Como Women dà il benvenuto a Linnéa Louise Borbye!