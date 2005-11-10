Ufficiale Un altro volto nuovo in casa Vado: dal Ligorna arriva Dellepiane per la difesa

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Vado fa sapere che Luca Dellepiane è un nuovo giocatore rossoblù.

"Difensore classe 𝟐𝟎𝟎𝟐, è reduce dall’esperienza con la maglia del 𝑳𝒊𝒈𝒐𝒓𝒏𝒂, nel girone A di Serie D.

Originario di 𝑮𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂, Luca ha collezionato ben 𝟏𝟒𝟕 presenze in Serie D, disputando quattro stagioni consecutive con il 𝑳𝒊𝒈𝒐𝒓𝒏𝒂. Nell’ultima annata, sotto la guida di mister 𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒐 𝑷𝒂𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒐, è stato un punto fermo del club genovese, mettendo insieme ben 𝟑𝟒 presenze, arricchite da 𝟑 𝒈𝒐𝒍 e 𝟒 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕.

Cresciuto nel settore giovanile del 𝑮𝒆𝒏𝒐𝒂, è in grado di ricoprire più ruoli difensivi e sulla fascia.

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐𝒃𝒍𝒖̀, 𝑳𝒖𝒄𝒂! ".