Ufficiale Guadagni saluta il Picerno. Ha firmato un accordo biennale con il Pineto

Ne avevamo parlato ieri, ora arriva anche la conferma del tutto. Perché, attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Pineto "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AZ Picerno le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Guadagni. L’attaccante ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto biennale.

Classe 2001, Guadagni è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le corsie d’attacco. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha poi intrapreso un percorso di crescita tra vestendo le maglie di Paganese, Avellino, Recanatese, Lucchese, Sorrento, Siracusa e Picerno.

Le prime parole: “Sono molto felice di arrivare a Pineto. Ho trovato una società seria e ambiziosa che mi ha trasmesso grande fiducia fin dal primo contatto. Sono pronto a dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.”

Tutta la famiglia del Pineto Calcio dà il benvenuto a Giuseppe, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancazzurra".