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Sambenedettese, salutano Chiatante e Biagiotti: i due passano alla Virtus Francavilla

Sambenedettese, salutano Chiatante e Biagiotti: i due passano alla Virtus Francavilla TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Ferri
Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 18:11Serie C

Doppia operazione in uscita per la Sambenedettese, che cede Chiatante e Biagiotti alla Virtus Francavilla. Di seguito il comunicato ufficiale: "La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiatante alla Virtus Francavilla; con lui, con la formula del prestito, anche il calciatore 2008 Marco Luis Biagiotti, acquisito nel corso della campagna trasferimenti a titolo definitivo .

La società ringrazia Federico per la professionalità e l’impegno dimostrati nei tre stagioni in rossoblù. A lui e a Marco un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza in maglia biancazzurra ricca di gioie e soddisfazioni!".

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