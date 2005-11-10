Ufficiale Sambenedettese, salutano Chiatante e Biagiotti: i due passano alla Virtus Francavilla

Doppia operazione in uscita per la Sambenedettese, che cede Chiatante e Biagiotti alla Virtus Francavilla. Di seguito il comunicato ufficiale: "La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiatante alla Virtus Francavilla; con lui, con la formula del prestito, anche il calciatore 2008 Marco Luis Biagiotti, acquisito nel corso della campagna trasferimenti a titolo definitivo .

La società ringrazia Federico per la professionalità e l’impegno dimostrati nei tre stagioni in rossoblù. A lui e a Marco un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza in maglia biancazzurra ricca di gioie e soddisfazioni!".