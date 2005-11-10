Conceicao, c'è aria di crisi? In estate rifiutata una maxi-offerta del Liverpool

Francisco Conceicao è apparso molto contrariato al momento del cambio in Celta Vigo-Juventus: "Non ho litigato con nessuno, sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina ma non ho litigato nessuno dello staff. Non ho parlato con nessuno, non ho avuto alcun dialogo. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia e sono uscito. Tre-quattro minuti, il tempo di andare al bagno. Devo dire questo perché devono uscire cose vere", ha dichiarato nel post-gara il calciatore portoghese che poco dopo l'ora di gioco ha lasciato spazio a Nico Gonzalez, a un giocatore che ha avuto ben altro impatto con la partita.

La replica di Spalletti

La reazione nervosa di Chico Conceicao più che dalla stampa e da chi ha guardato la partita è stata notata da Luciano Spalletti. Se da un lato il calciatore portoghese ha provato a gettare acqua sul fuoco, dall'altro il manager di Certaldo ha mandato un messaggio al suo calciatore nemmeno troppo velato: "Gli conviene essere arrabbiato con se stesso per la prestazione. E' scivolato tre volte all'inizio, è uscito al 70esimo e c'è un'altra partita tra tre giorni. Se ha fatto qualcosa ci spiegherà cosa dobbiamo dargli e vedremo di saldarlo". Vedremo quali saranno le conseguenze di questa reazione, se per domenica sarà tutto risolto o contro la Lazio ci sarà titolare quello Zhegrova che non è in lista UEFA ma è sempre più coinvolto nel progetto Juventus.

No al Liverpool in estate

Nella stagione che dovrebbe diventare quella della sua definitiva consacrazione con la maglia della Juventus, Conceicao è fin qui a un gol e un assist in otto presenze. In più di 500 minuti giocati. Non ancora un rendimento da top player per un esterno d'attacco che compirà 24 anni a dicembre. Che la Juventus ha acquistato per più di 40 milioni di euro tra l'estate 2024 e quella successiva.

A luglio Conceicao poteva esser ceduto al Liverpool, a fine luglio sul piatto c'era una proposta da 50 milioni di euro che né il giocatore e nemmeno la Juventus hanno voluto prendere in considerazione. Un doppio no nella speranza che quella in corso possa trasformarsi nella miglior stagione della carriera del portoghese: una speranza che può ancora tramutarsi in realtà, anche se l'inizio non è stato dei migliori e la serata di ieri non ha certo reso più disteso il suo rapporto con Spalletti.